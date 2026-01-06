Apertura

Scontro tra una gazzella dei carabinieri e una Bmw, tre feriti

I due militari e il giovane sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

La scorsa notte all’incrocio tra viale Lazio e via Empedocle Restivo, a Palermo, si sono scontratri un’Alfa Romeo Giulia dei carabinieri e una Bmw Z4 guidata da un ventottenne. I due militari e il giovane sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale. Hanno fratture e traumi, ma nessuno è in pericolo di vita.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che la pattuglia dei carabinieri non fosse impegnata in un inseguimento al momento dello schianto. Resta ancora da accertare se i dispositivi acustici e luminosi di emergenza fossero in funzione. Come previsto dal protocollo per i sinistri stradali con feriti, la polizia municipale ha richiesto ai medici di effettuare i test tossicologici e alcolemici su entrambi i conducenti per verificare le loro condizioni psicofisiche al momento dell’impatto. Foto Blog Sicilia

