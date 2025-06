Scoperto un arsenale con pistole, fucili e munizioni: arrestato licatese 

La Squadra mobile di Agrigento, a margine di una perquisizione, ha rinvenuto un vero e proprio arsenale nella disponibilità di un trentacinquenne del posto – Calogero Forti – che è stato arrestato. In uno stabile a lui riconducibile i poliziotti hanno trovato una carabina, pistole, fucili, munizioni e anche dei candelotti esplosivi. Tutto è stato sequestrato e verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti.

L’indagato, invece, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Forti è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Il trentacinquenne, infatti, è uno dei coinvolti nella maxi inchiesta “Hybris”, l’operazione della Squadra mobile che ha fatto luce su un’associazione con base nel quartiere Bronx di Licata in grado di smerciare droga non soltanto in provincia.