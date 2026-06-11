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Si scaglia contro un poliziotto a Porto Empedocle, denunciato 30enne 

Il più esagitato tra i protagonisti si è scagliato contro un poliziotto tentando di colpirlo ma è stato bloccato anche grazie all’uso dello spray al peperoncino

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Si scaglia contro un poliziotto che era intervenuto per sedare una lite scoppiata poco prima. È successo nei pressi di piazza Raffaello, a Porto Empedocle, dove un trentenne del posto è stato denunciato per minaccia e violenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito si era verificata una rissa tra alcune persone. I residenti della zona hanno chiamato il numero unico di emergenza con gli agenti delle Volanti che sono intervenuti. Il più esagitato tra i protagonisti si è scagliato contro un poliziotto tentando di colpirlo ma è stato bloccato anche grazie all’uso dello spray al peperoncino. 

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