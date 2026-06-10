Canicattì

Maxi rissa in piazza a Canicattì, 4 assoluzioni 

La vicenda risale al 2023 quando, nella notte tra il 28 ed il 29 ottobre, si verificò una maxi rissa in piazza Dante

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Assoluzione per particolare tenuità del fatto. Lo ha disposto il giudice del tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta, nei confronti di quattro imputati finiti a processo con l’accusa di rissa. La vicenda risale al 2023 quando, nella notte tra il 28 ed il 29 ottobre, si verificò una maxi zuffa in piazza Dante, a Canicattì.

Le immagini acquisite dalla polizia consentivano agli agenti di identificare gli otto partecipanti alla rissa. All’udienza predibattimentale quattro degli otto imputati chiedevano la definizione del processo con il rito abbreviato ed il Giudice, dopo le arringhe dei difensori, ha emesso sentenza di assoluzione per tenuità del fatto. I quattro imputati sono difesi dagli avvocati Angelo Asaro, Giovanni Salvaggio, Giovanni Turco e Floriana Salamone

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