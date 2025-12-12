Si sente male e cade in acqua mentre pesca, morto 28enne empedoclino

Un ventottenne, Angelo Piazza di Porto Empedocle, è morto annegato la scorsa notte mentre era intento a pescare polpi.

La salma è stata già sottoposta a una primissima ispezione cadaverica da parte del medico legale. I carabinieri e il sostituto procuratore di turno si stanno occupando di accertamenti e indagini. Il giovane si sarebbe sentito male mentre era intento a pescare, cadendo in mare.