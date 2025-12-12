Naro

Naro, tentano di rubare un trattore ma proprietario li mette in fuga: uno identificato

Intanto alcuni imprenditori avrebbero affidato a un'agenzia di vigilanza privata un servizio di pattugliamento notturno delle contrade Coscio di Badia, Siritino Tramontana, Raffo, Bongiorno, Piano Amato, Grazia e San Nicola.

Due uomini col volto travisato sono stati messi in fuga dal proprietario di un fondo agricolo di Contrada Coscio di Badia a Naro dopo che si erano intrufolati in un magazzino all’interno del quale era custodito un mezzo cingolato. Non curanti delle telecamere di videosorveglianza e del sistema di allarme stavano caricando il trattore su un camion. Nell’arco di pochi minuti sul posto è intervenuto il proprietario che nel frattempo aveva allertato il 112. I due sono riusciti a dileguarsi a piedi tra le campagne. Uno dei due sarebbe stato identificato dai Carabinieri: si tratterebbe di un canicattinese. Intanto, nella zona, in cui insistono diverse aziende agricole, floricole, agroalimentari e agrituristiche sono stati rafforzati i controlli delle forze dell’ordine e alcuni imprenditori avrebbero affidato a un’agenzia di vigilanza privata un servizio di pattugliamento notturno delle contrade Margonia, Coscio di Badia, Siritino Tramontana, Raffo, Bongiorno, Piano Amato, Grazia e San Nicola.

