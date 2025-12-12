Trapani

Non si ferma all’alt dei carabinieri, denunciato 35enne

Lo stesso risultava sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita ed inoltre il mezzo era scoperto da polizza assicurativa e con la revisione scaduta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, uno mazarese di 35 anni che non si sarebbe fermato all’ALT intimato dagli operanti. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione, hanno intimato l’alt al 35enne che transitava davanti la gazzella a bordo di un ciclomotore privo del casco protettivo.

L’uomo si è dato alla fuga venendo bloccato poco dopo dai Carabinieri che lo hanno identificato. All’esito dell’attività lo stesso risultava sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita ed inoltre il mezzo era scoperto da polizza assicurativa e con la revisione scaduta. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Cultura in lutto: morto il poeta Enzo Argento
Sicilia

Schifani riceve la neo presidente della sezione di controllo della Corte dei conti: “Parifica dei bilanci entro luglio decisiva per la Sicilia”
Trapani

Non si ferma all’alt dei carabinieri, denunciato 35enne
dalla Regione

Schifani incontra i vertici di Anci Sicilia “Fondo per i Comuni crescerà di 30 milioni”
Palermo

Carenze igienico-sanitarie in una mensa, chiusa
Naro

Naro, tentano di rubare un trattore ma proprietario li mette in fuga: uno identificato
banner italpress istituzionale banner italpress tv