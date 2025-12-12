Non si ferma all’alt dei carabinieri, denunciato 35enne

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, uno mazarese di 35 anni che non si sarebbe fermato all’ALT intimato dagli operanti. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione, hanno intimato l’alt al 35enne che transitava davanti la gazzella a bordo di un ciclomotore privo del casco protettivo.

L’uomo si è dato alla fuga venendo bloccato poco dopo dai Carabinieri che lo hanno identificato. All’esito dell’attività lo stesso risultava sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita ed inoltre il mezzo era scoperto da polizza assicurativa e con la revisione scaduta.