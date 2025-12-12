Carenze igienico-sanitarie in una mensa, chiusa

In prossimità delle festività natalizie, nell’ambito dei controlli disposti su scala nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzati a contrastare le attività illecite nel settore della sicurezza alimentare e sanitaria, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo hanno intensificato i controlli presso le strutture socio – sanitarie, ricettive e riabilitative per anziani e disabili della provincia.

L’attività è rivolta alla verifica del rispetto dei livelli di assistenza e di cura, in un periodo caratterizzato dal particolare aumento della domanda di ospitalità. In questo ambito, gli specialisti del Nas hanno ispezionato una struttura specializzata nell’educazione, riabilitazione, assistenza ed inclusione di persone con disabilità ove risultano ospitate circa 60 persone. In questo contesto i militari hanno accertato le carenti condizioni igienico – sanitarie del laboratorio dedicato alla preparazione dei pasti per i ricoverati e la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP.

Per i motivi esposti, anche in considerazione che i locali dedicati alla refezione si presentavano sporchi e degradati, con presenza diffusa di numerose colonie di blatte e privi di autorizzazione sanitaria, su richiesta dei militari l’A.S.P. di Palermo ha disposto la sospensione del servizio di refezione. In relazione alle infrazioni rilevate, al titolare dell’attività sono state notificate sanzioni amministrative per complessivi euro 11.000.