Canicattì, Granata (Fdi): "A rischio finanziamenti nuovo distaccamento Vigili del fuoco"

L'allarme lanciato dal coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Giancarlo Granata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Coordinatore cittadino e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Granata, a seguito del grido d’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali dei VV.FF., in merito al rischio della  perdita del finanziamento di 5 milioni di Euro destinati dal Ministero dell’Interno per la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco sollecita l’Amministrazione Comunale ad intervenire immediatamente.

“In primo luogo – afferma Giancarlo Granata – è doveroso ringraziare prima di tutto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì per il servizio che ogni giorno assicurano con spirito di abnegazione e grande professionalità alla nostra comunità e ancora di più in questi giorni per le ragioni a tutti note, inoltre un sentito apprezzamento rivolgiamo al  Governo Nazionale e al Comando Generale dei Vigili del Fuoco per questa importante opportunità concessa alla nostra città che a costo zero usufruirebbe di  un struttura moderna efficiente e pienamente operativa segno di una grande attenzione verso il comprensorio tutto.

Non è tollerabile che a seguito delle reiterate richieste degli uffici preposti dei VV.FF. si perda tutto questo tempo per procedere a quanto si apprende al frazionamento del terreno destinato alla costruzione. Non possiamo permettere, continua Giancarlo Granata, che un semplice ritardo amministrativo faccia perdere alla città un finanziamento già stanziato e fondamentale per la sicurezza del territori. Sarebbe gravissimo se a causa di ulteriori ritardi venisse questa opportunità o che la nuove sede dei Vigili del Fuoco venisse realizzata in un comune limitrofo privando Canicattì di un presidio essenziale”. 

