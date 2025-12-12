Cultura in lutto: morto il poeta Enzo Argento

Lutto nel mondo della cultura agrigentina: è morto il poeta raffadalese Enzo Argento, vincitore in tanti concorsi di poesia anche di livello nazionale. Sempre disponibile, garbato e sensibile ai temi sociali e culturali, dotațo d’un grande senso di responsabilità verso le istituzioni. Una persona perbene, scrive nel suo post di cordoglio Paolo Cilona.

Commovente anche il ricordo di Beniamino Biondi: “Appena il 18 ottobre scorso avevo presentato il suo ultimo libro di poesie a Raffadali, con l’affetto di una intera comunità intorno a lui. Era poeta degli uomini e delle cose, dunque un poeta vero, interprete della coscienza di un paese che lo amava. Sorrideva con il candore di un fanciullino: era la forza della poesia che lo pervadeva come un elemento della natura. Si potrebbe mai rinunciare a se stessi? L’amico Enzo Argento era un uomo buono, con la saggezza mite degli antichi, un bardo della vita contadina e di quel suo paese che conosceva con l’animo più profondo.