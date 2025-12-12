Cultura

Cultura in lutto: morto il poeta Enzo Argento

Sempre disponibile, garbato e sensibile ai temi sociali e culturali

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Lutto nel mondo della cultura agrigentina: è morto  il poeta raffadalese Enzo Argento, vincitore in tanti concorsi di poesia anche di livello nazionale. Sempre disponibile, garbato e sensibile ai temi sociali e culturali, dotațo d’un grande senso di responsabilità verso le istituzioni. Una persona perbene, scrive nel suo post di cordoglio Paolo Cilona.

Commovente anche il ricordo di Beniamino Biondi: “Appena il 18 ottobre scorso avevo presentato il suo ultimo libro di poesie a Raffadali, con l’affetto di una intera comunità intorno a lui. Era poeta degli uomini  e delle cose, dunque un poeta vero, interprete della coscienza di un paese che lo amava. Sorrideva con il candore di un fanciullino: era la forza della poesia che lo pervadeva come un elemento della natura. Si potrebbe mai rinunciare a se stessi? L’amico Enzo Argento era un uomo buono, con la saggezza mite degli antichi, un bardo della vita contadina e di quel suo paese che conosceva con l’animo più profondo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Cultura in lutto: morto il poeta Enzo Argento
Sicilia

Schifani riceve la neo presidente della sezione di controllo della Corte dei conti: “Parifica dei bilanci entro luglio decisiva per la Sicilia”
Trapani

Non si ferma all’alt dei carabinieri, denunciato 35enne
dalla Regione

Schifani incontra i vertici di Anci Sicilia “Fondo per i Comuni crescerà di 30 milioni”
Palermo

Carenze igienico-sanitarie in una mensa, chiusa
Naro

Naro, tentano di rubare un trattore ma proprietario li mette in fuga: uno identificato
banner italpress istituzionale banner italpress tv