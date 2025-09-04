Si spara a Ballarò: ferito 49enne

Sparatoria nel quartiere Ballarò, a Palermo.

Un uomo, Antonino Madonia, 49 anni, è stato ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco. Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Civico, non sarebbe in pericolo di vita. Indagini sono in corso.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti della vittima e stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Interrogato dai carabinieri, Madonia si è trincerato nell’assoluto mutismo non rivelando alcunchè sull’accaduto.