Auto contro il guardrail prende fuoco: feriti una donna e il figlio

Trasportati in ospedale, non versano in gravi condizioni

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Incidente sulla Tangenziale di Catania, all’altezza dello svincolo di Misterbianco. Una Fiat Panda è finita contro il guardrail e ha preso fuoco. A bordo c’erano una donna di 36 anni e il figlio 18enne, che conduceva la vettura. I due occupanti sono riusciti a uscire dal veicolo, rimanendo comunque feriti. Trasportati in ospedale, non versano in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri e personale del 118.

