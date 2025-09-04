Apertura

“Minacciò con una pistola il sindaco di Campobello”, chiesto processo per 31enne

Lo scorso 7 dicembre quando fermò il sindaco - che si trovava in compagnia di un amico in strada - minacciandolo con una pistola

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Il sostituto procuratore della Repubblica, Gloria Andreoli, ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un Ignazio Accascio, 31 anni, di Campobello di Licata, per le accuse di stalking, tentata estorsione e minacce al sindaco del paese Vito Terrana. L’udienza preliminare si celebrerà il prossimo 10 settembre davanti il giudice Micaela Raimondo.

L’imputato rischia il processo per aver perseguitato il primo cittadino con messaggi minatori e insulti a lui e alla sua famiglia. Il fatto più eclatante è avvenuto, invece, lo scorso 7 dicembre quando fermò il sindaco – che si trovava in compagnia di un amico in strada – minacciandolo con una pistola. L’arma non è mai stata ritrovata e i carabinieri, durante una perquisizione, trovarono in casa del trentunenne un’arma giocattolo.  

