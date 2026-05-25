AMMINISTRATIVE 2026

Siculiana, Peppe Zambito si riconferma sindaco

Il primo cittadino ha avuto la meglio sul candidato Santo Lucia

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



Mancano gli ultimi dati, ma il quadro sembra ormai abbastanza delineato: Peppe Zambito ha già festeggiato la riconferma a sindaco. Il primo cittadino uscente avrebbe al momento 1980 preferenze contro le 798 dello sfidante Santo Lucia.

Un riconoscimento di un lavoro fatto in questi cinque anni. Un risultato straordinario per quanto mi riguarda. Candidarsi per la volta significa mettersi in gioco con delle promesse, con un programma significa aver saputo conquistare le persone attraverso fatti concreti. Il popolo ha scelto questa continuità io sono orgoglioso di una comunità che ha compreso il cambiamento”. Queste le prime parole del sindaco Zambito.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

AgrigentoIn aggiornamento

Elezioni, testa a testa tra Sodano e Alonge: si va verso il ballottaggio (Live)
AMMINISTRATIVE 2026

Casteltermini, riconfermato il sindaco Nicastro: “felice di continuare il lavoro iniziato”
di Gioacchino Schicchi

Agrigento appesa ai decimali, ma qualcuno “ha tradito” la coalizione
AMMINISTRATIVE 2026

Siculiana, Peppe Zambito si riconferma sindaco
AMMINISTRATIVE 2026

Camastra riconferma il sindaco Dario Gaglio: “questo risultato è vostro”
banner italpress istituzionale banner italpress tv