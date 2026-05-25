Siculiana, Peppe Zambito si riconferma sindaco





Mancano gli ultimi dati, ma il quadro sembra ormai abbastanza delineato: Peppe Zambito ha già festeggiato la riconferma a sindaco. Il primo cittadino uscente avrebbe al momento 1980 preferenze contro le 798 dello sfidante Santo Lucia.

“Un riconoscimento di un lavoro fatto in questi cinque anni. Un risultato straordinario per quanto mi riguarda. Candidarsi per la volta significa mettersi in gioco con delle promesse, con un programma significa aver saputo conquistare le persone attraverso fatti concreti. Il popolo ha scelto questa continuità io sono orgoglioso di una comunità che ha compreso il cambiamento”. Queste le prime parole del sindaco Zambito.