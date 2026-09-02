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Cade nella tromba delle scale di un palazzo: ferita una donna

La donna a bordo di un elisoccorso è stata trasferita al Trauma Center di Catania

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Una donna oggi è precipitata nella tromba delle scale del palazzo dove abita, al quinto piano, nel quartiere Sorda di Modica. Sul posto è intervenuto il personale dell’ambulanza del 118, che ha trasferito la donna in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica.

Il personale sanitario del nosocomio modicano a seguito delle gravi lesioni riportate dalla donna nel violento impatto della caduta ne ha predisposto il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center di Catania, il presidio di riferimento per i pazienti politraumatizzati. Al momento non si conoscono altri dettagli sulla tragica caduta.

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