Spedizione punitiva dopo incidente stradale, 4 arresti 

A scatenare la violenza sarebbe stato un incidente avvenuto poco prima. L’uomo è stato picchiato con bastoni e martello

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri hanno eseguito a Gela (Caltanissetta) un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, di età compresa tra i 22 e 44 anni, tutti con precedenti di polizia, coinvolti in una rissa scoppiata lo scorso 9 giugno in via Purgatorio a Mazzarino, nel Nisseno.

A scatenare la violenza, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stato un incidente stradale verificatosi poche ore prima tra due persone del luogo, a cui era seguito il pestaggio di uno dei due, e, per ritorsione, una vera e propria spedizione punitiva degenerata poi nella rissa a colpi di bastone e martello. Per due dei partecipanti alla furiosa lite fu necessario il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

In tre furono arrestati in flagranza di reato dai carabinieri. Le successive indagini e gli approfondimenti hanno consentito ricostruire in dettaglio la dinamica dei fatti e risalire a tutte le persone coinvolte nella rissa. Il gip di Gela ha disposto per 4 indagati gli arresti domiciliari, per il quinto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

