One Health, l’ASP di Agrigento prima nel Meridione a ottenere la certificazione nazionale

L’ASP di Agrigento è la prima azienda sanitaria nel Meridione e l’unica in Italia insieme alla ASL 1 di Roma a ritirare la certificazione di primo livello “One Health” rilasciata da One Health Foundation, la Fondazione impegnata nella promozione di un modello di salute globale che integra la tutela della salute umana, animale e dell’ambiente.

Il riconoscimento è stato conferito al commissario straordinario dell’ASP, Alessandro Delle Donne, nel corso della cerimonia svoltasi oggi a Roma, nell’Auditorium del Ministero della Salute, in occasione del convegno nazionale promosso in vista della Giornata mondiale One Health del 3 novembre. La certificazione di livello 1 ha validità fino al 29 ottobre 2029.

Il risultato colloca l’ASP di Agrigento in testa alle aziende sanitarie italiane per aver intrapreso questo percorso, valorizzando una visione della sanità pubblica che supera i confini dell’assistenza tradizionale e riconosce il legame tra salute delle persone, ambiente ed ecosistemi.

«Questo riconoscimento – ha dichiarato il commissario straordinario Alessandro Delle Donne subito dopo il conferimento – rappresenta uno stimolo a rafforzare ulteriormente il nostro impegno nella prevenzione e nella promozione della salute, attraverso una visione integrata e responsabile. L’approccio One Health ci ricorda che la tutela della salute dei cittadini non può prescindere dall’attenzione all’ambiente, agli animali e ai contesti in cui viviamo. Essere la prima ASP nel Meridione a ottenere questa certificazione è motivo di soddisfazione, ma soprattutto una responsabilità: tradurre questi principi in azioni concrete, capaci di generare benefici per le comunità».

Nel corso della celebrazione, la presidente di One Health Foundation, Rossana Berardi, ha sottolineato il valore di una certificazione che non rappresenta un semplice attestato formale, ma un impegno da documentare, verificare e sviluppare nel tempo. Il vicepresidente della Fondazione, Mauro Boldrini, ha evidenziato l’importanza della collaborazione con le istituzioni per integrare competenze diverse e promuovere progetti concreti di prevenzione e informazione sulla salute globale.

La certificazione si inserisce nel più ampio impegno dell’ASP di Agrigento per una sanità sempre più orientata alla prevenzione, alla collaborazione tra competenze e alla promozione di una cultura della salute condivisa, in linea con i principi della strategia One Health.