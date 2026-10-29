Democrazia Partecipata Agrigento, Sodano: “8mila euro per un’idea che nasce dalla comunità”

Con la delibera di Giunta n. 137 del 22 ottobre il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, ha avviato la Democrazia Partecipata per il 2026. La legge regionale chiede ai Comuni di destinare il 2% dei trasferimenti regionali a scelte fatte direttamente dai cittadini.

Per Agrigento si tratta di 8.000 euro, e “vorrei che non restasse una formalità da sbrigare in un ufficio, ma diventasse un’occasione per ritrovarci attorno a un progetto comune”, dice il primo cittadino che spiega come partecipare: “Il percorso è semplice. Chiunque risieda ad Agrigento, da solo o insieme ad altri, può presentare un progetto entro il 22 novembre. Possono farlo i vicini di casa che vogliono curare una piazzetta, un’associazione con un’idea per il quartiere, un gruppo di ragazzi o di genitori che hanno in mente qualcosa per chi vive accanto a loro. Poi saranno i cittadini a votare il progetto da finanziare, e ogni passaggio, dalla raccolta delle proposte fino alla spesa, sarà pubblicato sul sito del Comune. Ottomila euro da soli non cambiano una città, ma possono cambiare il modo in cui la città decide. Le idee migliori, spesso, nascono proprio da chi certe strade le percorre ogni giorno”, ha concluso il sindaco Sodano.

Avviso, regolamento e scheda per presentare il progetto sono qui: https://comune.agrigento.it/…/democrazia-partecipata-2026/