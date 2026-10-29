Palermo

Morto il direttore d’orchestra Gabriele Ferro, aveva 88 anni

Ferro ha guidato nel corso della sua carriera prestigiose compagini orchestrali in Europa e nel mondo, legando in modo profondo il suo nome al Teatro Massimo di Palermo

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

È morto a Palermo il Maestro Gabriele Ferro, figura di primissimo piano della direzione d’orchestra internazionale. Il direttore avrebbe compiuto 89 anni il prossimo 15 novembre. Nato a Pescara nel 1937, Ferro ha guidato nel corso della sua carriera prestigiose compagini orchestrali in Europa e nel mondo, legando in modo profondo il suo nome al Teatro Massimo di Palermo, di cui era Direttore musicale onorario. Proprio sul podio della Sala Grande del teatro palermitano era salito per l’ultima volta lo scorso 11 ottobre. In quell’occasione aveva guidato l’Orchestra e il Coro di voci bianche in un programma dedicato alla memoria del musicologo Paolo Emilio Carapezza, dirigendo partiture di Prokofiev e Stravinsky insieme a una propria opera contemporanea, Sintropia n. 5 “per Barbara”. I funerali del Maestro saranno celebrati sabato prossimo alle ore 10:00 a Palermo, nella Chiesa di Santa Lucia in via Enrico Albanese 2.

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