Politica

Regionali, al via il tour del candidato presidente Pietro Bartolo

L'ex medico di Lampedusa candidato alla presidenza della Regione siciliana "sostenuto da Italia viva"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Catania fa tappa il tour politico di Pietro Bartolo, candidato alla presidenza della Regione siciliana “sostenuto da Italia viva, nell’ambito del percorso lanciato dal leader Matteo Renzi nel corso dell’ultima edizione della Leopolda”, spiega l’ex medico di Lampedusa. L’appuntamento con i giornalisti e gli operatori dell’informazione e’ fissato per domani alle ore 16, presso la struttura dell’Oasi Don Bosco a Catania. Nel corso della conferenza stampa verranno illustrate le linee programmatiche della candidatura, le priorita’ per il rilancio economico e sociale dell’isola e le proposte per il territorio etneo. Afferma la presidente provinciale di Italia viva Catania, Giusy Infantino: “La candidatura di Pietro Bartolo rappresenta una proposta di governo autorevole e forte, capace di unire le forze riformiste della Sicilia attorno a un progetto di cambiamento reale”, la tappa di Catania “sara’ un fondamentale momento di lavoro e di sintesi con il gruppo dirigente locale, che lavora quotidianamente per dare risposte concrete a sviluppo, infrastrutture, sanita’ e lavoro nel nostro territorio”. A seguire riunione operativa per definire la strategia politica e organizzativa in vista delle prossime scadenze elettorali. 

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