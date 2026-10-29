Riprende la causa di beatificazione di Don Michele Martorana apostolo della gioventù di San Giovanni Gemini

La comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini unitamente al suo Parroco, alla Famiglia Martorana, all’Azione Cattolica diocesana e di San Giovanni Gemini e all’associazione “Amici di Don Michele”; gioisce e loda il Signore per la ripresa della causa di beatificazione del Servo di Dio Don Michele Martorana sacerdote diocesano.

Oggi, 29 ottobre, memoria liturgica del giudice martire Rosario Livatino, nel Palazzo Vescovile si è tenuto, il giuramento del tribunale diocesano, composto dall’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, Don Lillo Argento delegato vescovile, Don Gioacchino Falsone promotore di giustizia, Don Gianluca Arcuri nominato postulatore e Dott.Giuseppe Scalisi notaio, che raccoglierà e completerà il lavoro istruttorio per elevare don Martorana agli onori degli altari. Gli atti ufficiali sono stati redatti e letti dal Vicecancelliere della Curia Dott.ssa Filomena Virone.

“Un ringraziamento sincero a Sua Eccellenza Mons. Alessandro Damiano che a distanza di trent’anni, ha impresso un nuovo vigore al processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio don Michele Martorana (1872-1922), apostolo della gioventù di San Giovanni Gemini”, si legge in una nota da parte della comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini.