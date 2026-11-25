L’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento, diretto dalla professoressa Carmen Campo, ha celebrato la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, con un evento dal titolo” Educare al rispetto, costruire la libertà” che si è svolto in due momenti: il primo nel plesso Anna Frank con la partecipazione degli alunni di Giardina Gallotti e il secondo al plesso Reale di Fontanelle con la partecipazione degli alunni del plesso Kolbe di San Michele. Molteplici le attività educativo-didattiche finalizzate alla riflessione, all’educazione e alla promozione dell’inclusione sociale.

Con una progettazione mirata, espressa anche attraverso drammatizzazioni, esecuzioni strumentali e canore, coreografie, elaborazione di testi e cartellonistica, gli insegnanti hanno proposto contenuti e attività orientate a far acquisire agli studenti gli strumenti educativi necessari per una coscienza critica che contribuisca a modificare atteggiamenti e mentalità che vadano oltre gli stereotipi di genere e garantiscano le pari opportunità fra uomo e donna. I temi trattati, opportunamente declinati in relazione all’età degli alunni, hanno offerto lo stimolo alla riflessione per il superamento di una cultura rigida che circoscrive precocemente le scelte dei bambini e delle bambine. Molte le attività realizzate in comune tra gli alunni della primaria e della secondaria nell’ottica della continuità e dell’orientamento.