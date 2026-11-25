Agrigento
“Eventopoli”, Pittalis (Forza Italia) nominato relatore del caso Pisano
Il presidente della Giunta per le autorizzazioni Devis Dori ha nominato Pietro Pittalis (Fi) relatore per il caso di Calogero Pisano
Il presidente della Giunta per le autorizzazioni Devis Dori ha nominato Pietro Pittalis (Fi) relatore per il caso di Calogero Pisano (Fdi) per il quale è arrivata la richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari dalla Procura di Agrigento. E’ quanto riferiscono fonti della Giunta.
Redazione
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