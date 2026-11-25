Una indennità aggiuntiva di 3 mila euro mensili per i medici di medicina generale che operano nelle isole minori siciliane con una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. È quanto prevede l’emendamento alla legge di stabilità regionale 2027-2029, a prima firma di Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Ars, approvato ieri in Commissione Sanità. “Garantire il diritto alla salute a chi vive nelle isole minori significa anche creare le condizioni affinché i medici possano scegliere di lavorare in questi territori – dichiara De Luca –. Rispetto ai colleghi che operano nei grandi centri urbani, questi professionisti devono fare i conti con un numero inferiore di assistiti e, contemporaneamente, con maggiori spese legate agli spostamenti e all’alloggio. È una disparità che va compensata”. La somma, destinata alla copertura delle spese di alloggio e trasporto, è rivolto esclusivamente ai medici attivi nelle isole minori che abbiano optato per il Ruolo Unico, previsto dall’articolo 31 dell’Accordo collettivo nazionale 2019-2021. La copertura finanziaria è individuata nelle risorse del fondo regionale già esistente per le isole minori. “L’approvazione in Commissione Sanità rappresenta un primo importante risultato. Adesso lavoreremo affinché la misura superi il vaglio della Commissione Bilancio e ottenga l’approvazione definitiva dell’aula”, conclude De Luca.