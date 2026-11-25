Ad Agrigento, nel corso dell’assemblea annuale dei soci del Consorzio Turistico Valle dei Templi, svoltasi presso l’Hotel Villa Athena Resort, è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione. Roberto Principato è stato eletto per acclamazione nuovo presidente, raccogliendo la fiducia dei consorziati presenti. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sul futuro dell’organizzazione, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo e alla necessità di imprimere un nuovo impulso alla vita consortile. Accanto al neo presidente Roberto Principato, il nuovo Consiglio di Amministrazione che traccerà il percorso del prossimo triennio sarà composto da Valeria Ciccotta, confermata nel ruolo di vicepresidente, Paolo Pullara, consigliere e segretario, ed Emanuele Salvatore Farruggia e Domenico Arena, entrambi consiglieri.

Si apre così una nuova fase per il Consorzio Turistico Valle dei Templi. L’elezione per acclamazione dei cinque componenti esprime la volontà dell’assemblea di garantire continuità alla vita associativa, accompagnandola con un rinnovato impegno nella definizione delle future attività. Un particolare ringraziamento è rivolto alla presidente uscente del Consorzio, Florinda Saieva, di Farm Cultural Park, per il contributo offerto durante il suo mandato e per l’impegno dedicato alla vita associativa. Il rinnovo degli organi amministrativi si inserisce in un percorso volto a rafforzare il ruolo del Consorzio Turistico Valle dei Templi quale strumento di rappresentanza e coordinamento degli operatori del settore.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è già al lavoro per definire un programma di attività e iniziative volto a valorizzare le opportunità di sviluppo turistico del territorio. Alla sua elaborazione saranno chiamati a contribuire tutti i consorziati, nella convinzione che il rilancio dell’organizzazione debba nascere da un percorso condiviso, capace di raccogliere idee, proposte ed esperienze delle diverse realtà imprenditoriali che ne fanno parte. Il Consorzio intende inoltre operare in sinergia con gli altri soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione e nello sviluppo turistico del territorio, privilegiando un rapporto di collaborazione e complementarietà, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, senza inutili sovrapposizioni.