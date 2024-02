Tentano fuga dal posto di blocco, in auto avevano cocaina e hashish: due arresti a Licata

Tentano una improbabile fuga con una disperata manovra in retromarcia dopo essere stati fermati ad un controllo stradale dalla polizia a Licata. Il perché è stato scoperto poco dopo dagli agenti che hanno rinvenuto, a margine di una perquisizione, oltre 100 grammi di cocaina, tre panetti di hashish e un barattolo di mannite, la sostanza che viene utilizzata per “allungare” la polvere bianca. Per questo motivo una coppia del luogo è stata arrestata in flagranza di reato. Si tratta di un 53enne e di una 33enne. Entrambi, posti ai domiciliari in attesa della convalida del provvedimento, sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.