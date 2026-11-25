Un brutto incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115, dopo lo svincolo di Caltanissetta, in direzione Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Il bilancio è di almeno cinque feriti. Un anziano è stato estratto dalle lamiere mentre una donna, che viaggiava insieme a marito e due figli, è stata trasferita con un elisoccorso atterrato appositamente sul luogo dello schianto. Sul posto sono presenti tre ambulanze, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. (immagine di repertorio)