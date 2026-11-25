Nei mesi precedenti il Settore dei Lavori Pubblici del Libero Consorzio Comunale, diretto da Michelangelo Di Carlo, aveva predisposto degli interventi sulla strada provinciale SP 55 che collega la statale 115 con Marina di Palma.

Un ‘arteria particolarmente trafficata durante l’anno ed in particolare nel periodo estivo utilizzata da residenti e forestieri che soggiornano nelle località della Provincia di Agrigento. Il Vice Presidente Scicolone annuncia che la prossima settimana la strada sarà interamente bitumata e ringrazia il Presidente Giuseppe Pendolino, il Consigliere Delegato Alessandro Cutrera ed i Dirigenti degli uffici Michelangelo Di Carlo e Angela Rizzo per il lavoro compiuto.

“Il completamento dei lavori rappresenta, afferma Scicolone, un risultato importante per il miglioramento della viabilità provinciale, garantendo maggiori condizioni di sicurezza e comfort agli automobilisti e a quanti quotidianamente percorrono questa arteria”. L’azione del Libero Consorzio Comunale conferma, ancora una volta, l’attenzione verso le esigenze delle comunità locali e la volontà di proseguire concretamente nel percorso di riqualificazione e ammodernamento della rete stradale provinciale.