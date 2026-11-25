Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro NIL di Catania, nell’ambito delle verifiche nelle aziende e nei cantieri edili, finalizzati a riscontrare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità dei rapporti di impiego e di tutela dei diritti dei lavoratori. I militari dell’Arma, con l’obiettivo di accertare la regolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e a tutela dei dipendenti, hanno effettuato unitamente ai colleghi della locala stazione, un primo accesso ispettivo presso un cantiere operativo nel territorio del comune di Randazzo.

I lavori, mirati alla riqualificazione delle aree esterne a servizio di una struttura pubblica, eseguiti da una società di manutenzione e lavori edili con sede a Gravina di Catania, al momento del controllo erano in corso di svolgimento in maniera irregolare. Al termine dell’accesso ispettivo, il legale rappresentante della società, un 53enne residente a Mascalucia, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il 53enne è statoritenuto responsabile dell’utilizzo di attrezzature non conformi e della mancanza di visibilità nel cantiere e, pertanto, è stato sanzionato con un’ammenda contravvenzionale dell’importo di 3.417,34 euro. Entrambe le fattispecie rientrano nelle norme di prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei o mobili e, in particolare l’idoneità delle opere provvisionali non riguarda genericamente tutte le attrezzature da lavoro ma si riferisce, nello specifico, alle opere provvisionali come ponteggi, impalcature e puntellazioni. Per quanto riguarda la viabilità nei cantieri la norma disciplina la viabilità (circolazione e transito) e non la semplice “visibilità”, sebbene una corretta visibilità e illuminazione siano requisiti tecnici indispensabili per garantire passaggi sicuri.