Proseguono le attività di controllo ad ampio raggio della Polizia di Stato nel territorio calatino. Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno coordinato una serie di verifiche nel territorio dei comuni di Palagonia e Ramacca.

Oltre ai poliziotti del Commissariato di Caltagirone, i controlli hanno visto impegnati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, con l’istituzione di molteplici posti di controllo nei principali punti di snodo del traffico veicolare, lungo le arterie di accesso ai paesi e nelle zone di campagna. Il pattugliamento capillare ha riguardato anche le aree a ridosso dei luoghi di aggregazione giovanile, per prevenire fenomeni di spaccio di droga e di consumo di bevande alcoliche tra giovanissimi. Al riguardo, un soggetto è stato segnalato in Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati compiuti controlli anche nei pressi di attività commerciali con l’obiettivo di sviluppare una concreta azione di deterrenza per scongiurare la commissione di reati contro la persona e contro il patrimonio. Contestualmente, è stata svolta una specifica attività per vigilare sull’osservanza delle norme alla guida.

Numerose le violazioni al Codice della Strada contestate con sanzioni ai conducenti indisciplinati per un importo totale di 8.000 euro. Nello specifico, sono state poste sotto sequestro due autovetture poiché prive della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile. Un automobilista è stato sanzionato perché sorpreso alla guida senza essere munito della patente, con conseguente applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Inoltre, è stata ritirata una patente di guida. Complessivamente, sono state identificate 85 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 31 veicoli. Per i prossimi giorni, i poliziotti del Commissariato di Caltagirone hanno già programmato un’ulteriore attività di controllo straordinario in altri comuni del territorio di competenza.