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Traffico di droga sull’asse Sicilia-Napoli-Roma: 6 arresti

Le attivita' sono culminate complessivamente con l'arresto in flagranza di reato di nove persone e il sequestro di circa 80 chili di stupefacente

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sei misure cautelari eseguite dai finanzieri del Comando provinciale Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, per traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento giunge al termine delle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – Gico, nei confronti di un gruppo attivo a Palermo e con ramificazioni nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria.

Le indagini si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, sistemi di videosorveglianza, servizi di osservazione e pedinamenti che hanno consentito di localizzare i canali di approvvigionamento da parte dei soggetti palermitani, che acquistavano cocaina in Calabria e in Campania e hashish nel Lazio. Le attivita’ sono culminate complessivamente con l’arresto in flagranza di reato di nove persone e il sequestro di circa 80 chili di stupefacente. Accertato il coinvolgimento degliindagati in numerosi episodi di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti.

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