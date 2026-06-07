Agrigento

Urne chiuse, ad Agrigento alle ore23 ha votato il 31%

Domani 8 giugno si voterà dalle ore 7 alle ore 15; poi inizierà lo spoglio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si sono chiuse le urne di questa prima giornata di ballottaggio che vedono sfidarsi ad Agrigento, i candidati sindaco Michele Sodano e Dino Alonge.

Alle 23 hanno votato 15.894 su 51.267 elettori, pari al 31.00%. Rispetto alla giornata delle elezioni del 24 maggio scorso alla stessa ora aveva votato il 46,01%.

Domani 8 giugno si voterà dalle ore 7 alle ore 15; poi inizierà lo spoglio e si conoscerà il nome del sindaco che guiderà la città per cinque anni.

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