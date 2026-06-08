Apertura
In aggiornamento
Maxi operazione antimafia, in corso diversi arresti
Più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione contro un clan mafioso
Più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania in una vasta operazione contro un clan mafioso locale. Gli operatori della Squadra Mobile di Catania, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, supportati dai Reparti Prevenzione Crimine, da unità cinofile e da operatori della Polizia Scientifica nonché da un elicottero del Reparto Volo di Palermo, stanno eseguendo, in varie zone della città e dell’hinterland, numerosi provvedimenti cautelari di natura custodiale, emessi dal Giudice per Indagini Preliminari di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale.
Leggi anche
Redazione
0 commenti