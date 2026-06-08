“Siamo tutti con Abbondio?”, Salvatore Ferlita al Centro Culturale Pier Paolo Pasolini

Si terrà mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 18:00, presso il Centro Culturale Pier Paolo Pasolini di via Atena 123 ad Agrigento, l’incontro Siamo tutti con Abbondio? I Promessi Sposi e il naufragio della scuola, con lo scrittore e critico letterario Salvatore Ferlita.

Partendo dalla figura di don Abbondio — il curato pavido che Manzoni ritrasse con ironia feroce — Ferlita propone una lettura del capolavoro manzoniano come parabola sorprendentemente attuale. Al centro della riflessione, la scuola: istituzione chiamata a formare le coscienze, ma sempre più esposta alla stessa tentazione del curato di Lecco, quella di deflettere, tacere, non esporsi di fronte alle urgenze del proprio tempo.

L’incontro non è un’analisi filologica né una dichiarazione di nostalgia per i classici: è invece una domanda rivolta a lettori, insegnanti, genitori, studenti e a chiunque abbia a cuore il destino dell’educazione e della letteratura. Manzoni scrisse nel diciannovesimo secolo, ma le sue figure parlano ancora — e a volte ci somigliano più di quanto vorremmo ammettere. Salvatore Ferlita è scrittore, critico letterario e docente universitario. La sua scrittura saggistica è nota per la capacità di far dialogare la tradizione letteraria con le inquietudini del presente.