Tragedia a Licata, trattore si ribalta: morto agricoltore  

Tragedia nelle campagne di Licata. Un agricoltore di 51 anni – Paolo Vella – è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Il dramma si è consumato in via Riesi, appena fuori il centro abitato. L’uomo era impegnato in alcuni lavori su un terreno.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante si sarebbe ribaltato travolgendo il bracciante agricolo. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, un’ambulanza e i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina.