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Tragedia a Realmonte, 60enne si accascia e muore al supermercato

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe accasciato improvvisamente mentre faceva la spesa

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tragedia a Realmonte. Un sessantenne è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava all’interno di un supermercato. Il dramma si è consumato davanti gli occhi di diverse persone incredule.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe accasciato improvvisamente mentre faceva la spesa. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma per il sessantenne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della locale stazione. Un infarto sarebbe stato così fatale per l’uomo. 

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