Tragico schianto in moto, morti due ventenni

Tragico incidentestradale nella notte a Catania dove, dopo un violento schianto in moto avvenuto in via Trieste, due giovani sono morti. L’impatto – avvenuto intorno alle 2 di questa notte – sarebbe stato autonomo mentre le due vittime procedevano a bordo della loro Honda Africa Twin, secondo quanto riferisce il Quotidiano di Sicilia.

Per motivi ancora da accertare dalle indagini, il mezzo ha impattato all’improvviso contro una macchina in sosta, “sbalzando” per aria sia il conducente che il passeggero. Sul posto, intervenute due ambulanze del 118, ma per i due giovani non c’è stato niente da fare. Sul luogo dell’incidente presenti anche i vigili urbani e la Polizia di Stato.