Trapani

Panetto di hashish e dosi pronte per essere spacciate, arrestato pusher

Denunciato anche un minorenne che sostava a pochi metri dal pusher, sorpreso a detenere 14 dosi di hashish

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un giovane alcamese sorpreso a detenere in casa droga suddivisa in dosi.

I militari dell’Arma, durante i controlli antidroga eseguiti tra le vie della città, hanno rinvenuto addosso al giovane, dopo la perquisizione, 24 dosi di hashish da un grammo ciascuna e un panetto di circa 50 grammi della stessa sostanza. Durante il medesimo contesto operativo volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria anche un minorenne di origini palermitane, che sostava a pochi metri dall’ alcamese, sorpreso a detenere 14 dosi di hashish. A seguito della compilazione degli atti di rito e dell’udienza di convalida dell’arresto, il giovane è stato liberato senza l’emissione di alcuna misura cautelare.     

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