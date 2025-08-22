Apertura

Travolto da trattore nell’azienda di famiglia, morto 15enne 

La vittima è Andrea Passalacqua. Quando è arrivato l'elisoccorso, il ragazzo era già senza vita.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto vicino a una stalla nell’azienda agricola di famiglia, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Il quindicenne morto si chiama Andrea Passalacqua. L’azienda agricola e zootecnica in cui è avvenuta la tragedia è di proprietà del padre della vittima. Quando è arrivato l’elisoccorso, il ragazzo era già senza vita.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell’accaduto. Sono intervenuti un’ambulanza del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

