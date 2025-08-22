Messina

Caso di West Nile a Messina: 74enne ricoverata in ospedale

La paziente è stata sottoposta alla terapia farmacologica, è in zona di isolamento e sono state attivate le procedure previste dalle direttive ministeriali in materia.

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

L’azienda ospedaliera Papardo di Messina comunica che è stata individuata una paziente di 74 anni che ha contratto il virus West Nile. Dopo 6 giorni di febbre, la donna è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale segnalando febbre, emicrania e rigidità nucale.
Il dottor Antonio Albanese, direttore dell’Unità operativa complessa malattie infettive del Papardo, dopo gli esami di laboratorio effettuati in Patologia clinica è giunto alla diagnosi di West Nile.La paziente è stata sottoposta alla terapia farmacologica, è in zona di isolamento e sono state attivate le procedure previste dalle direttive ministeriali in materia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Caso di West Nile a Messina: 74enne ricoverata in ospedale
Politica

Aica, Cuffaro: “i sindaci mettono in pericolo la sopravvivenza della società”
Trapani

Minaccia la compagna con una piccola ascia, arrestato
Siracusa

Smantellata piazza di spaccio, tre arresti
Cultura

Settimana pirandelliana, all’Efebo lo spettacolo “All’ombra del Caos”
PRIMO PIANO

Tir si ribalta e prende fuoco: ferito autista