Tir si ribalta e prende fuoco: ferito autista

Il personale Anas in meno di 45 minuti il traffico è stato sbloccato in entrambe le carreggiate

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione



A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato ed intraversato sulla carreggiata prendendo successivamente fuoco, sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” è stato necessario bloccare temporaneamente il traffico al km 70,500 ed in entrambe le direzioni (località Gibellina TP) per consentire le operazioni di soccorso. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito

In 30 minuti il personale Anas in servizio ha aperto un bypass provvisorio in direzione Mazara del Vallo e in meno di 45 minuti il traffico è stato sbloccato in entrambe le carreggiate rendendo il tratto di autostrada interessato da incidente transitabile in corsia di marcia verso Mazara e in corsia di emergenza verso Palermo.

Grazie all’intervento rapido del personale Anas è stato possibile fluidificare il traffico ed evitare il formarsi di lunghe code in un giorno di controesodo.

