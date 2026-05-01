Catania

Vede i poliziotti e getta busta piena di droga, arrestato

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di disfarsi della busta ed è scappato all’interno del palazzo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un 54enne, pregiudicato catanese, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo è stato fermato dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania che, nel corso dei servizi di pattugliamento del territorio, lo hanno notato con una busta bianca in mano, insieme ad altre due persone, davanti ad un condominio di via Capo Passero. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di disfarsi della busta ed è scappato all’interno del palazzo. Immediatamente, è stato inseguito dai poliziotti e, una volta raggiunto, ha provato a porre in essere resistenza, tentando di sbarrare la porta agli agenti, i quali, tuttavia, sono riusciti a bloccarlo definitivamente e hanno chiesto, attraverso la Sala Operativa della Questura, l’intervento della squadra cinofili.

I poliziotti, grazie al fiuto infallibile dei cani poliziotto Ares, Maui, Rex e Briska, hanno recuperato la busta che l’uomo aveva abbandonato dopo la fuga, contenente 158 grammi di marijuana e 42 grammi di cocaina, già ripartita in dosa pronte per essere spacciate. Inoltre, nei pressi del condominio, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti anche altri 84 grammi di marijuana e 14 grammi di cocaina, occultate in un sacchetto di plastica. Per quanto accaduto, il 54enne è stato arrestato in flagranza di reato. Informato il Pubblico Ministero di turno, il pregiudicato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Gip.

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