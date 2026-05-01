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Mezzo per la pulizia stradale inghiottito da una voragine: l’intervento dei vigili del fuoco
Illeso l’autista del mezzo
Un mezzo per la pulizia stradale è stato inghiottito da una voragine che si è aperta improvvisamente lungo il viale delle Sirene, uno dei tratti più frequentati del lungomare a Trapani.
Il cedimento dell’asfalto ha colto di sorpresa l’operatore alla guida del mezzo. Per fortuna, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.
Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il mezzo successivamente è stato tirato fuori con un’autogru.
Redazione
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