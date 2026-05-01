PRIMO PIANO

Mezzo per la pulizia stradale inghiottito da una voragine: l’intervento dei vigili del fuoco

Illeso l’autista del mezzo

Pubblicato 44 secondi fa
Da Redazione

Un mezzo per la pulizia stradale è stato inghiottito da una voragine che si è aperta improvvisamente lungo il viale delle Sirene, uno dei tratti più frequentati del lungomare a Trapani.

Il cedimento dell’asfalto ha colto di sorpresa l’operatore alla guida del mezzo. Per fortuna, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il mezzo successivamente è stato tirato fuori con un’autogru.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

L’omicidio di Gabriele Vaccaro, interrogato un altro 16enne: “Ci siamo nascosti e scambiati i vestiti”
Apertura

Fucile e munizioni in un condominio a Canicattì, denunciato 19enne 
Apertura

Favara, trovata droga in un bidone dei rifiuti di un circolo ricreativo 
Agrigento

Scoperta officina abusiva e sequestrata maxi discarica ad Agrigento 
Agrigento

Agrigento, nuovamente arrestato l’ex avvocato Giuseppe Arnone
banner italpress istituzionale banner italpress tv