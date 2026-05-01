Panathlon International Club di Agrigento, consegnati i premi “Fair Play 2025”

Una serata intensa e ricca di significato quella promossa dal Panathlon International Club di Agrigento, guidato dalla presidente Antonella Attanasio, da sempre impegnata nella diffusione dei valori del fair play, della cultura sportiva e della lealtà agonistica.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati i Premi Fair Play 2025, con un momento particolarmente emozionante dedicato all’AIA – Associazione Italiana Arbitri, sezione di Agrigento realtà fondamentale nel panorama calcistico nazionale e presidio di regole, correttezza e formazione.

Il riconoscimento al merito sportivo per la carriera è stato conferito a Calogero Giardina, storico rappresentante dell’AIA, premiato per il lungo e prestigioso percorso vissuto con competenza, equilibrio e grande senso di responsabilità. Un tributo che ha voluto esaltare non solo la figura personale del premiato, ma anche il ruolo prezioso che gli arbitri svolgono ogni giorno sui campi di gioco, spesso lontano dai riflettori ma essenziale per garantire giustizia sportiva. Spazio anche ai giovani con la consegna della Targa Primavera a Mattia Piro e Giuseppe Failla, premiati per l’impegno, il talento e i sani valori dimostrati nel loro cammino sportivo.

La presidente Antonella Attanasio, nel corso della serata, ha ribadito l’importanza di valorizzare chi, a ogni livello, contribuisce a rendere lo sport esempio di crescita umana e civile. Una manifestazione riuscita che ha saputo unire esperienza e futuro, celebrando l’AIA, i giovani talenti e l’impegno costante del Panathlon International Club di Agrigento al servizio dello sport.