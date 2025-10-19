Trovato un cadavere tra Cannatello e Zingarello 





Il cadavere di una persona è stato rinvenuto questa mattina tra Cannatello e Zingarello, ad Agrigento. Sono stati alcuni cacciatori di passaggio a fare la macabra scoperta e chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto stanno operando i poliziotti delle Volanti, i Vigili del fuoco ed il personale sanitario. Interdetta e chiusa al traffico la via Farag, nel quartiere di Cannatello, così come tutte le altre vie d’accesso che portano al fiume Naro. In questi minuti è arrivato anche il sostituto procuratore della procura di Agrigento. Al momento non si conosce l’identità della persona.