Trovato un cadavere tra Cannatello e Zingarello 

Sono stati alcuni cacciatori a fare la macabra scoperta e chiamare immediatamente le forze dell’ordine

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione



Il cadavere di una persona è stato rinvenuto questa mattina tra Cannatello e Zingarello, ad Agrigento. Sono stati alcuni cacciatori di passaggio a fare la macabra scoperta e chiamare immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto stanno operando i poliziotti delle Volanti, i Vigili del fuoco ed il personale sanitario. Interdetta e chiusa al traffico la via Farag, nel quartiere di Cannatello, così come tutte le altre vie d’accesso che portano al fiume Naro. In questi minuti è arrivato anche il sostituto procuratore della procura di Agrigento. Al momento non si conosce l’identità della persona. 

