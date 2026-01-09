Truffa del finto carabiniere a Realmonte, anziana consegna gioielli per 20 mila euro
Ha ricevuto la chiamata da un finto carabiniere che le ha raccontato come il marito fosse coinvolto in un brutto guaio con la giustizia e che, per pagare l’avvocato e salvarlo, sarebbero serviti dei soldi. Una settantaseienne di Realmonte è l’ennesima vittima dell’ormai consolidata truffa.
L’anziana, presa dal panico, ha consegnato gioielli per un valore di oltre 20 mila euro ad un uomo che si è presentato poco dopo alla porta di casa. Soltanto in un secondo momento la donna ha capito di essere stata raggirata e così ha avvertito i veri carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona.