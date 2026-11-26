I panifici di Agrigento potranno restare aperti nella giornata di domenica 13 dicembre, in occasione della festività di Santa Lucia. L’autorizzazione è stata concessa dall’amministrazione comunale attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco Michele Sodano, che introduce una deroga al divieto ordinario di apertura domenicale per le attività di panificazione. La decisione è legata al particolare significato che la ricorrenza riveste nelle consuetudini popolari del territorio. Santa Lucia rappresenta infatti un momento di tradizione durante il quale si registra abitualmente una maggiore affluenza nei panifici, soprattutto per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione e di dolci collegati alla festa. Secondo quanto stabilito dal Comune, la deroga punta a rispondere alle esigenze della cittadinanza e a garantire la disponibilità dei prodotti durante la ricorrenza. Il provvedimento tiene inoltre conto della presenza di visitatori in città per le festività e consente alle imprese del settore di mantenere l’operatività in una giornata normalmente interessata dall’obbligo di chiusura.

La normativa regionale in materia di panificazione prevede, in via generale, la chiusura delle attività per almeno un giorno alla settimana. L’obbligo comprende anche la prima e la terza domenica del mese. La stessa disciplina, tuttavia, consente ai sindaci di modificare i turni di chiusura attraverso un provvedimento motivato, dopo aver consultato le associazioni di categoria. L’iter per la deroga è stato avviato ad Agrigento dopo la nota formale presentata il 22 ottobre 2026 dal presidente provinciale di Assipan. Sulla base della richiesta e delle disposizioni regionali, l’amministrazione ha quindi autorizzato l’apertura dei panifici cittadini per la domenica di Santa Lucia, che nel 2026 cadrà il 13 dicembre.