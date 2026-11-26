Ha riempito la sua valigetta 24ore con scatolette di tonno e flaconcini per il bucato, superando le casse del supermercato senza pagare. Un catanese di 36 anni è stato bloccato, nella zona di viale della Libertà, dagli agenti di pattuglia della Polizia di Stato che, per i suoi trascorsi, lo hanno immediatamente riconosciuto. Il 36enne, con alle spalle numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, è risultato destinatario della misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti della squadra volanti è stata anche la valigetta particolarmente voluminosa che teneva tra le mani. Una volta aperta, per effettuare un controllo, i poliziotti hanno rinvenuto svariate lattine di tonno, nonché flaconi di detersivo e di ammorbidente, senza alcuna traccia di uno scontrino fiscale in grado di dimostrare l’acquisto dei prodotti. Da una verifica in un supermercato della zona è stato accertato l’ammanco della merce e il 36enne è stato immortalato in azione dai sistemi di videosorveglianza dell’attività commerciale. Dall’analisi delle immagini registrate è stato possibile notare l’uomo mentre prelevava i prodotti dagli scaffali, riponendoli nella valigetta per poi uscire dal negozio, senza pagare quanto dovuto. Al termine degli opportuni riscontri, la merce è stata restituita al titolare del supermercato, mentre il 36enne è stato denunciato per furto e per inosservanza delle prescrizioni derivanti dalla Sorveglianza Speciale, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.