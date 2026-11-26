Agrigento
Lavori alla Casa natale di Luigi Pirandello, visite sospese fino al 4 dicembre
Dal 30 novembre al 4 dicembre verranno sospese le visite alla Casa natale Luigi Pirandello per consentire lo svolgimento di lavori di posa della pavimentazione
Si comunica che, nel periodo 30 novembre – 04 dicembre, verranno sospese le visite alla Casa natale Luigi Pirandello per consentire lo svolgimento di lavori di posa della pavimentazione architettonica. Gli interventi sono finalizzati a garantire una migliore fruibilità degli spazi destinati ai visitatori.
Redazione
0 commenti